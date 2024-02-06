أسعار ثلاجات 18 قدما.. إليك نصائح مهمة لشراء الأفضل والأكثر كفاءة

يهتم الكثيرون ولا سيما الفتيات المقبلات على الزواج بمعرفة أسعار الأجهزة الكهربائية، لا سيما في ظل ما يشهده السوق من أزمات، وتستعرض «الوطن» أسعار ثلاجات 18 قدما، وفقا لما هو معلن في الأسواق.

أسعار ثلاجات 18 قدما

وجاءت أسعار ثلاجات 18 قدما بالسعة اللترية من أشهر ماركات الأجهزة الكهربائية في السوق المصري على النحو التالي:

- ثلاجة انفرتر باب مزدوج زجاجي أسود بتقنية البلازما كلاستر من شارب SJ GV58A BK، سعة 450 ليتر ‏بسعر 40 ألفا و444 جنيها.

- ثلاجة وايت بوينت العبد 18 قدما بسعة 451 لترا بسعر ‏38 ألفا و290 جنيها.

- ثلاجة إل جي بيد مجوفة وتصميم ذكي سمارت، 14 قدما، بسعر 401 لتر، GTF402SSAN، بسعر ‏35 ألفا و799 جنيها.

- ثلاجة كريازى نوفروست 20 قدما، بسعر 35 ألفا و99 جنيها.

- ثلاجة شارب أنفرتر الرقمية بخاصية إذابة الثلج نو فروست من شارب، بسعة 385 ليتر بسعر ‏34 ألفا و305 جنيهات.

- ثلاجة نوفروست الرقمية من ويرلبول SW8 AM2 D XR EX بباب واحد، 410 لتر، بسعر 31 ألفا و799 جنيها.

- ثلاجة نوفروست من بيكو سعة 430 لترا من الستانلس ستيل RDNE430K02DX، بسعر ‏30 ألفًا و399 جنيها.

أسعار ثلاجات 18 قدما بأقل من 30 ألف جنيه

- ثلاجة WPR 463 S من وايت بوينت، سعة 420 لترا بسعر 29 ألفًا و950 جنيها.

- ثلاجة نوفروست من شارب SJ-48C BK، سعة 340 لترا، بسعر 28 ألفا و499 جنيهًا.

- ثلاجة نو فروست كريازي 18 قدما- E520 NV-2، سعة 13.7 لتر بسعر 27 ألفا و552 جنيهًا.

- ثلاجة بخاصية إذابة الثلج نو فروست من تورنيدو موديل RF-480T-SL، سعة 386 لترا، بسعر 26 ألفا و500 جنيه.

سامسونج ثلاجة RT40A3310SA-MR، بسعة لتر396، بسعر ‏26 ألفا و399 جنيهًا.

- ثلاجة فريش إل جي ميكانيكس FNT-B470KBM، متنوعة بسعر 24 ألفا و515 جنيها.

- ثلاجة وايت ويل نوفروست فري ستاندينج، موتور أنفرتر، سعة 340 لترا، WR-3375-HB، بسعر 21 ألفا و999 جنيها.

- ثلاجة نوفروست من توشيبا GR-EF33-T-C، سعة 304 لتر فضي بسعر 20 ألفا و114 جنيها.

- ثلاجة نوفروست وايت ويل، 340 لترا، WR-3375 HSS‏، بسعر 20 ألفا و999 جنيها.

أسعار ثلاجات 18 قدما بأقل من 20 ألف جنيه

- ثلاجة يونيون أير 16 قدما نوفروست ديجيتال زجاج بسعة 370 لترا، بسعر ‏19 ألفا و250 جنيهًا.

- ثلاجة فريش 370 لترا ميكانيكال FNT-BR370BB3.0، بسعر 18 ألفا و614 جنيها.

- ثلاجة من يونيون أير، سعة 350 لترا URN 420LBG3AMH، بسعر 18 ألفا و499 جنيها.

- ثلاجة ستيل بخاصية إذابة الثلج ديفروست سعة 280 ليتر من كريازي، موديل KH 282 1 LD، بسعر 12 ألفا و870 جنيهًا.

- ثلاجة 11 قدما بخاصية إذابة الثلج ديفروست من سيلتال، 2 باب بسعر ‏9899 جنيها.

نصائح لاستخدام الثلاجة وترشيد استهلاك الكهرباء

وينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين استخدام الثلاجة بشكل آمن لترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

- شراء الأجهزة الاعلى كفاءة، ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة خلف الجهاز.

- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

- تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر للحفاظ على المأكولات طازجة وصحية، وتقليل استهلاك الطاقة.

- بعدم تكرار فتح باب الثلاجة بشكل مستمر ويمكن استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة، والحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

- تجنب وضع الطعام الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتي يبرد لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء، فالطعام الساخن يتسبب في رفع درجة الحرارة الداخلية للثلاجة لفترة قصيرة من الوقت، وهذا يؤدي إلى تعريض جميع الأطعمة المخزنة في الثلاجة لخطر الدخول في منطقة الخطر الحراري لفترة طويلة للغاية، كما يقلل من كفاءة الثلاجة ويتسبب في هدر الطاقة الكهربية، لذا ينبغي تبريد الطعام قبل وضعه في الثلاجة.

- يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر لترشيد استهلاك الكهرباء، وتراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بكفاءة أقل وتستهلك كهرباء أكثر.

- الحرص على تنظيف المكثف وموتور الثلاجة مرة أو اثنين فى السنة على الأقل، لأن تراكم التراب علي المكثف يزيد من استهلاك الكهرباء.