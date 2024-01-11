واشنطن تدعو إسرائيل ولبنان إلى التوصل لحل نهائي بشأن التوترات الحدودية

قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، خلال اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر الحكومة ببيروت، أنه يجب العمل على تهدئة الأوضاع المتوترة جنوب لبنان، ويجب التوصل إلى حل نهائي.

وشدد «هوكستين»، على ضرورة العمل على حل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لتجنب سيناريوهات سيئة، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث حرب إقليمية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

هوكستين: المرحلة صعبة وتتطلب العمل بشكل أسرع

وأضاف «هوكستين»: «هذه المرحلة صعبة وتتطلب العمل بشكل أسرع، أنا مسرور لأنني تمكنت من لقاء الحكومة اللبنانية، وبحثنا كيفية الوصول الى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود بين لبنان وإسرائيل»، وذلك ضمن اللقاء الذي جمع آموس هوكستين ونجيب ميقاتي لأكثر من ساعة.

وأوضح: «لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي يمكن اللبنانيين والإسرائيليين من العودة لمنازلهم»، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكدت أنها تفضّل الحل الدبلوماسي.

نجيب ميقاتي: الأولوية هي وقف إطلاق النار في غزة

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أن الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واختراق السيادة اللبنانية، مؤكدًا أن لبنان تريد السلم والاستقرار.