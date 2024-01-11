قبل وقوف دولة الاحتلال أمام «العدل الدولية».. اعرف جرائمها ضد الأسرى الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

تعذيب مستمر للفلسطينيين

وذكرت مجلة «972»، وموقع «لوكال كول» الإسرائيليان، عبر تحقيق صحفي مشترك جوانب مما يتعرض له معتقلو غزة داخل معسكرات التعذيب الإسرائيلية، حيث يُعاملون بطريقة غير إنسانية ويتعرضون للحرمان من شرب المياه والنوم وتناول الطعام والتعرض لعنف جسدي وحشي.

رواية الشهود

وأوضح الشهود أن جنود الاحتلال يقومون بصعق المعتقلين بالكهرباء ويحرقون أجسادهم بواسطة القداحات ويحرمونهم من النوم والطعام ودخول دورات المياه

تعمد الإذلال

الجنود كانوا يصرخون ويأمرون جميع الرجال بخلع ملابسهم، وصورهم لينشرونها لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب شهادة أمين لباد، الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

إسرائيل تقف أمام محكمة العدل الدولية

وتقف دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وسط دعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بتفيذ عمليات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة في الحرب الإسرائيلية منذ يوم 7 أكتوبر فيما تطلق عليه إسرائيل عملية «السيوف الحديدية»، وسط ارتفاع أعداد الشهداء من الجانب الفلسطيني لأكثر من 23 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال.