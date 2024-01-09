صحيفة إسرائيلية ترصد الخسائر في المستوطنات على حدود لبنان

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حجم الخسائر الحادثة في المستوطنات الإسرائيلية على الحدود بين تل أبيب ولبنان منذ 8 أكتوبر بعد يوم من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إثر تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى».

مبانٍ تعرضت للقصف

بدورها، ذكرت صحيفة «هآرتس»، أن جرَّاء المعارك على الحدود الفلسطينية مع جنوب لبنان منذ 8 أكـتوبر، تعرض 120 مبنى في مـسـتوطنة «المطلة»، فيما أصاب الضرر 80 مبنى من أصل 155 مبنى داخل مـســتـوطـنـة «المنارة».

استمرار الحرب الإسرائيلية

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 95 وسط استمرار ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين وتسجيل الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بالجملة.