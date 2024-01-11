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مسؤول فلسطيني: نتوقع حكما ملزما من محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال

كتب:

مريم جاد
09:56 م | الخميس 11 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، عمر عوض الله، إن دولة فلسطين تثمن تقديم جنوب أفريقيا مرافعة كاملة أمام محكمة العدل الدولية، شملت توثيق كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكماً قضائياً بشأن جرائم الاحتلال، وسيكون ملزماً لإسرائيل، كما أكد أنه على محكمة العدل الدولية إصدار قرار فوري بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

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