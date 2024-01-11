الصحة الفلسطينية: 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك حوالي 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت في غزة، بسبب خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة، وضعف آلية خروج المرضى للعلاج بالخارج.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب قطاع غزة كارثي ولا يمكن وصفه، وذلك بسبب الاكتظاظ الكبير في المستشفيات، سواء من الجرحى أو عشرات الآلاف من النازحين.

نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تصل إلى 340%

وتصل نسبة إشغال الأسرة «سراير المرضى» في كافة المستشفيات إلى أكثر من 340% في الأقسام والعنايات المركزة، وتزيد نسبة الجرحى عن 4 أضعاف قدرة المستشفيات السريرية، ويفترش الجرحى الأرض والممرات داخل المستشفيات.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23 ألفا و 469 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 59 ألفا و 604 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينما أكدت الصحة الفلسطينية أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.