ملك الأردن يؤكد رفض بلاده محاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية

أكد ملك الأردن في اتصال هاتفي مع الأمين العام لـ الأمم المتحدة، الدور المحوري للمنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية بـ قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية، لافتًا إلى موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة التصدي لهذه المحاولات، وتمكين سكان القطاع من العودة إلى بيوتهم، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وشدد ملك الأردن، على رفض بلاده محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.