ملك الأردن يؤكد رفض بلاده محاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية
كتب:
مريم جاد
06:35 م | الخميس 11 يناير 2024
الملك عبد الله ملك الأردن
أكد ملك الأردن في اتصال هاتفي مع الأمين العام لـ الأمم المتحدة، الدور المحوري للمنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية بـ قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية، لافتًا إلى موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة التصدي لهذه المحاولات، وتمكين سكان القطاع من العودة إلى بيوتهم، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
وشدد ملك الأردن، على رفض بلاده محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.