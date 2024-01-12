أماكن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية.. تشمل 17 مركزا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أماكن مبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين وجميع الأمراض التي قد تؤثر على صحة الجنين، بهدف المساعدة في اكتشاف المرض في مراحل مبكرة وتقليل الوفيات الناجمة عنه.

أماكن مبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض من الأم للجنين

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يوجد نحو 457 وحدة صحية في محافظة الدقهلية متاحة أمام المواطنين من أجل الكشف والاطمئنان على صحتهم، وجاءت في المراكز التاليى:

- طلخا

- السنبلاوين

- ميت غمر

- جمصة

- ميت سلسيل

- أجا

- دكرنس

- محلة دمنة

- الجمالية

- شربين

- المنصورة

- بني عبيد

- نبروه

- تمي الأمديد

- بلقاس

- المنزلة

- منية النصر

رابط معرفة اقرب وحدة صحية للكشف في المبادرة بالدقهلية

وحددت رابط محدد من أجل معرفة اقرب وحدة صحية للكشف علي مبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين بالدقهلية من هنا من خلال الدخول إليه وعمل التالي:

- كتابة اسم المحافظة

- كتابة اسم الإدارة الصحية التابعة لها الأم

- النقر عن استعلام

- تظهر أقرب وحدة صحية للكشف ضمن المبادرة بالدقهلية