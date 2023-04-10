«صحة المصريين أمـن قومي».. مبادرة رئاسية جديدة للكشف عن 4 أورام وعلاجها (ملف خاص)

لسنوات طويلة كانت صحة المواطن على «قوائم الانتظار».. الأمراض متوطنة، والفيروسات تنهش أكباد قطاع كبير من المصريين، بينما مئات الآلاف، بل الملايين، من الحالات الحرجة تزداد حالتهم سوءاً فى انتظار طابور طويل على أبواب غرف العمليات، والرعاية المركزة فى المستشفيات الحكومية، وهو ما استدعى من الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يتدخل بجراحات عاجلة لوقف نزيف صحة المصريين، ومبادرات رئاسية طارئة لمساعدة جراحهم على الالتئام، جنباً إلى جنب مع توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين، وتسريع وتيرة العمل فى منظومته، إضافة إلى تطوير المنشآت الطبية والمستشفيات، وتعديل التشريعات، وصولاً إلى المبادرات التوعوية التى تستهدف جميع الفئات، حسب العمر والنوع، من الأجنّة إلى كبار السن، بهدف تحسين الصحة العامة والاكتشاف المبكر للأمراض، وتجنب العادات الصحية الخاطئة.

يوماً بعد يوم، يثبت الرئيس السيسى صدق حديثه بأن صحة المواطن على رأس أولوياته باعتبارها «مسألة أمن قومى»، وتجلت آثار ذلك فى إطلاقه مبادرة رئاسية جديدة هى بمثابة إعلان حرب على السرطان، هدفها الأول خفض معدلات الإصابة بالأورام، وتقليل عبء رحلة العلاج على المواطن، حيث تستعد وزارة الصحة لإطلاق مبادرة الكشف عن 4 أورام هى «سرطان الرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم، والقولون»، وتستعرض «الوطن» تفاصيلها وتكاملها مع المبادرات الرئاسية السابقة لدعم صحة المصريين.