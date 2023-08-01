«قلبك أمانة».. مبادرة رئاسية في كفر الشيخ لعلاج المصابين بالأمراض المزمنة

أكدت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية في محافظة كفر للشيخ، عن استمرار أعمال المبادرة الرئاسية «قلبك أمانة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف علاج المواطنين والمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، القلب، والضغط، والسكر، والتي تنتشر في شتي ربوع المحافظة.

توزيع جغرافي للخدمة الطبية للمبادرة قلبك أمانة

وقالت الدكتور أمال حجاج، في تصريحات لـ«الوطن»: «خصصنا عدد 16 مستشفى مركزي، على نطاق محافظة كفر الشيخ، لتقديم الكشف الطبي والتحاليل والعلاج بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة بتلك المبادرة، بهدف خدمة أبناء محافظة كفر الشيخ».

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف متابعة تلك الحالات باستمرار، وتسجيل تطورات الحالة الصحية لهم، والعمل على توفير الخدمات الطبية كافة للحالات الحرجة والمزمنة، ضمن الرعاية الطبية الفائقة، التي أوصي بها الرئيس السيسي، لجموع للمواطنين، خلال العام الجاري 2023، على نطاق قطاع الصحة في كفر الشيخ، وفي محافظات مصر.

مباردة «قلبك أمانة» تقلى قبولا من المواطنين

وشددت الدكتورة أمال حجاج، على أن المبادرة تلقى قبولا كبيرا جدا من المواطنين، للقدوم عليها داخل أروقة المستشفيات، وقدمت الخدمة الطبية للآلاف من أبناء الإقليم.