«بلاستيكس 2024».. ريادة مصرية في صناعة البلاستيك

صباح يوم الثلاثاء الماضى، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، انطلق معرض «بلاستيكس 2024» فى نسخته الـ19، والذى يُعد الأضخم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما يحتويه من عدد كبير للعارضين من مختلف الجنسيات يصل إلى أكثر من 500 شركة عارضة من 50 دولة حول العالم، يتنافس خلاله المشاركون على عرض منتجاتهم وماكينات التصنيع الحديثة والمطورة لجذب المستثمرين.

إقامة حدث صناعى كبير مثل معرض «بلاستيكس 2024»، داخل مصر فى الفترة من 9 إلى 12 يناير، يسهم فى تطوير الصناعة المصرية، ووضعها فى مسارها الصحيح، وجعلها قاعدة صناعية كبرى فى قطاع البلاستيك والمطاط على مستوى الشرق الأوسط، لتصبح مصر قِبلة للصناعات البلاستيكية المختلفة.

«الوطن» أجرت جولة داخل أجنحة المعرض المختلفة، بالقاعتين 1 و2 فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، واستمعت إلى العارضين من مختلف الدول الذين أشادوا بأهمية المعرض فى تسويق المنتجات وخلق أسواق جديدة للمستثمرين فى الدول الأخرى، ووصفوه بالفرصة الذهبية لمجتمع الصُّناع فى مجال الصناعات البلاستيكية.