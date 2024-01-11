7 معلومات عن شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.. شخصية مؤثرة ثقافيا عام 2000

تصدرت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي، وكذلك موقع «جوجل»، عقب ظهورها في عدة مناسبات مختلفة، خلال الفترة القليلة الماضية.

مَن هي شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف؟

ويرصد «الوطن» فى السطور التالية، أبرز المعلومات التي تجيب عن تساؤلات من هي شاليمار شربتلي؟

- شاليمار شربتلي من مواليد عام 1971.

- نشأت شاليمار شربتلي في جدة بالمملكة العربية السعودية من أب سعودي وأم مصرية.

- ابنة رجل الأعمال السعودي حسن عباس شربتلي.

- تملك 6 إخوة و5 أخوات.

- التحقت شاليمار بكلية الفنون الجميلة في القاهرة.

- في عام 2000 تم وضع شاليمار شربتلي في قائمة أكثر شخصية مؤثرة في الفن والثقافة.

- تزوجت شاليمار من المخرج السينمائي خالد يوسف 2011.

وتصدرت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي تريندات مواقع البحث والتواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المعروف عنها دعمها الدائم لزوجها المخرج الشهير خالد يوسف، حيث تحرص في كل المناسبات على إظهار مساندتها ودعمها له وتأكيدها على حبها الكبير له ولأسرتها.