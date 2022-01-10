شاليمار شربتلي تودع وائل الإبراشي: كل شيء ضاع بغيابك يا صديق أيامي

عبرت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، عن حزنها الشديد لرحيل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذي توفي مساء أمس، عن عمر يناهز 58 عاما، مشيرة إلى متانة وعمق العلاقة التي جمعتهما خلال تواجدها بالقاهرة، ووصفته بـ«أخي الخامس».

شاليمار شربتلي تودع وائل الإبراشي: كل شيء ضاع بغيابك

ونشرت شاليمار شربتلي، صورة تجمعها بـوائل الإبراشى، عبر «فيسبوك»: «هل رحلت بالفعل ياصديق كل أيامي، وأخي الخامس، عن دنياي ولن أسمع صوتك؟ ضحكاتك حين تقول لي كل شيء ضاع ونضحك.. هل تعرف أن بالفعل كل شيء ضاع بالفعل بغيابك، القاهرة فارغة».

وتابعت: «هل لن نتذكر أيامنا مع مجدي مهنا، ودموعنا التي لم تجف إلى الآن في قلوبنا؟ من أقل من أسبوع وعدتني أنك ستأتي، وأنك اشتقت لنا أنا ومجدي وخالد ومعتز والدكتور حسام وهالة الشربيني والدكتور هشام حتاتة، ومحمود سعد وعمرو خفاجي وعمر زهران، وأنك اشتقت للمشاكسة والضحكات والكنافة بالمانجو، ووعدتني أننا بعد أسبوعين سنلتقي، (واطمني ياشالي)، وكل مره تطمئنني إن شاء الله، وفجأة رحل صوتك!».

رسالة إلى روح الإعلامي الراحل

جهت شاليمار شربتلي، رسالة إلى روح الإبراشي: «صدقني يا صديقي الغالي قوي، أعلم الآن أن مجدي مهنا كان امتحان قاسي، وغيابه كان قاسي جدا وما زال، وأعلم الآن أن غيابك الأقسى والأصعب، وأني لا أستطيع إلا أن أسلم بالقدر وللقضاء، وأدعو الله أن يرحمك ويرحمنا ويصبرنا على فراقك، يا أغلى صديق، ونلقاك في جنة الخلد برحمة الله مع أحبابنا، ولكني أعلم أن الدنيا بدونك نقصت الكثير، وازددت فيها غربة وتعب، فليرحمنا الله جميعا».

يشار إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي، ولد في 26 أكتوبر لعام 1963، بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، واستطاع بموهبته وأسلوبه المتميز في مجال الإعلام، أن يصبح واحدًا من أهم الإعلاميين في مصر والوطن العربي،

وعمل الراحل في بدايته كصحفي بجريدة روز اليوسف، وترأس تحرير صحيفة صوت الأمة في 2006، وعام 2013 تولى رئاسة تحرير جريدة الصباح، وبزغ نجمه وذاعت شهرته، عندما قدّم برنامج «العاشرة مساءً»، خلفًا للإعلامية منى الشاذلي، بعدما قدم حلقات متميزة ومختلفة عبر برنامج «الحقيقة» على شاشة «دريم 2»، ثم قدّم برنامج كل يوم لعام تقريبًا على قناة «ON»، خلفًا للإعلامي عمرو أديب.