خالد يوسف عن فيلم الإسكندراني: أي حاجة لأسامة أنور عكاشة أتمنى أعملها

أعرب المخرج خالد يوسف عن سعادته البالغة بردود الفعل حول فيلمه «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي، لافتا إلى أن الفيلم عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وتدور فكرته عن علاقة الأصالة بالحداثة ومواكبتها لها.

يوسف: أسامة أنور عكاشة ظل يدافع عن الهوية الوطنية وملامح الشخصية المصرية

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير عبر قناة صدى البلد، أن أسامة أنور عكاشة ظل يدافع عن الهوية الوطنية وملامح الشخصية المصرية والتصدي للتخلف من الموروثات سواء في أعماله السينمائية أو الدرامية، كاشفا أن إخراج عمل فني من أعمال أسامة أنور عكاشة كان أمرا يتمناه طوال الوقت، ودفعه لطلب كل الروايات التي لم تخرج للنور من ابنة الراحل.

عرض فيلم الإسكندراني في دبي بقاعة للعرض الخاص

وأردف أنه بذل جهدا كبيرا مع فريق العمل ليخرج الفيلم بصورة تليق بالجمهور، منوها بأن فيلم الإسكندراني يتم عرضه الآن في دبي بقاعة للعرض الخاص وسط توقعات كبيرة له بالنجاح.

العمل بعد عرضه يصبح ملكا للجمهور والنقاد

وقال خالد يوسف إن عمل المخرج ينتهي بعرض الفيلم ليصبح بعدها ملك النقاد والجمهور، لافتا إلى أنه يشترك مع الراحل أنور عكاشة في تقبله للنقد البناء، إذ إنه كان يستقبل النقد غير الهدام.

وكشف «يوسف» أن السيناريو كان 180 صفحة، تم حذف 100 والإبقاء على 80 مع إجراء بعض التعديلات دون المساس بقيمة عمل ينتمي إلى أسامة أنور عكاشة، لافتا إلى أنه يبذل كامل طاقته لظهور العمل بهذه الصورة.