حدث ليلا.. اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وقصف إسرائيلي على غزة.. عاجل

يزداد التوتر في الشرق الأوسط بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية، فيما يعرف بالتحالف الدولي «حارس الازدهار»، هجمات ضد جماعة الحوثي في اليمن، ردًا على استهداف السفن في البحر الأحمر، وخلال ساعات الليل، وقعت عدة أحداث تنذر باتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

وشنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميركي والبريطاني غارات استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، بحسب «رويترز»، نقلًا عن وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون».

الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا

وأفادت «رويترز» عن شهود عيان، بأنهم سمعوا دوي انفجارات في صنعاء، بينما تحلق طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي قبالة السواحل اليمنية، وأكدت أن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

البيت الأبيض يرد

ورد البيت الأبيض قائلًا إن القوات العسكرية الأمريكية، نفذت، بالتعاون مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، التي يستخدمها الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في إحدى الدول للخطر، مشيرًا إلى أن الهجمات جاءت بطلب من جو بايدن، وضوء أخضر من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

قيادي بجماعة الحوثيين يرد

ورد القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين علي القحوم، على الهجمات الأمريكية والبريطانية، قائلًا إن الرد اليماني لم يتأخر، فالقوات المسلحة اليمنية ردت وبقوة على البوارج الأمريكية البريطانية في البحر الأحمر، وأشار إلى أن المعركة ستكون أكبر وأكبر وفوق الخيال.

أول تحرك من روسيا

وطلبت روسيا في أول تحرك عاجل لها بشأن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف جماعة الحوثي في اليمن، عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

واشنطن تدين استيلاء إيران على ناقلة نفط

وأدانت الولايات المتحدة، استيلاء إيران على ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان، كما دعت إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وكانت طهران أعلنت احتجاز قواتها ناقلة نفط أمريكية ترفع علم جزر مارشال، ردًا على قيام الولايات المتحدة بتوقيف الناقلة نفسها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني خلال أواخر العام الماضي.

قوات الاحتلال تستمر في قصف قطاع غزة

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات على أماكن متفرقة من خان يونس، حيث قصفت بشكل متواصل الأجزاء الجنوبية والغربية جنوب غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع، وقصفت منزلًا في حي المشاعلة في دير البلح وسط غزة، كما قصفت بلدة الزوايدة ومخيم البريج، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.