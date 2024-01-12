الشرق الأوسط يشتعل.. أمريكا وبريطانيا تقصفان اليمن وإيران تحتجز ناقلة نفط

يزداد التوتر في الشرق الأوسط، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قصف 10 أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، بواسطة مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميركي والبريطاني، بحسب ما أكدته وكالة «رويترز».

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، قال إن الأنظمة الدفاعية الصاروخية والقوات الأمريكية بالشرق الأوسط في حالة استنفار، مؤكدا أن واشنطن تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء على القوات الأمريكية في المكان والزمان المناسبين.

طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحلق قبالة السواحل اليمنية

وبحسب شهود عيان، أفادوا بأنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في صنعاء خلال الدقائق الماضية، بينما تحلق طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي قبالة السواحل اليمنية، وأكدت «رويترز» أن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

وتعد الضربات الأمريكية البريطانية ضد أهداف الحوثيين في اليمن، هي المرة الأولى التي يتم فيها شن ضربات ضد الحوثيين.

ويستهدف الحوثيون، طرق الشحن في البحر الأحمر ردًا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتسببت الهجمات في تعطيل التجارة الدولية على الطريق الرئيسي بين أوروبا وآسيا الذي يمثل نحو 15% من حركة الشحن العالمية.

وبحسب «رويترز»، قال زعيم الحوثيين إن أي هجوم أمريكي على الجماعة لن يمر دون رد.

احتجاز طهران ناقلة نفط أمريكية

كما يزداد التوتر أيضًا، بعد إعلان طهران، مساء أمس الخميس، احتجاز قواتها ناقلة نفط أمريكية ترفع علم جزر مارشال في بحر عُمان، وذلك ردًا على قيام الولايات المتحدة بتوقيف الناقلة نفسها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني خلال أواخر العام الماضي، فيما تطالب واشنطن طهران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط.