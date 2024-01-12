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الخارجية السعودية: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر واليمن

كتب:

أحمد العانوسي
04:16 ص | الجمعة 12 يناير 2024
الخارجية السعودية

الخارجية السعودية

أكدت وزارة الخارجية السعودية، أنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع المختلفة باليمن، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الخارجية السعودية إلى تأكيدها على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، ودعت لضبط النفس، وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث. 

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