الخارجية السعودية: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر واليمن

أكدت وزارة الخارجية السعودية، أنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع المختلفة باليمن، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الخارجية السعودية إلى تأكيدها على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، ودعت لضبط النفس، وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.