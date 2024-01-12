«بابوا غينيا الجديدة» تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل 16 شخصا في أعمال شغب

في أعقاب أعمال الشغب والعنف التي أسفرت عن مقتل 16 شخصًا على الأقل، أعلنت حكومة بابوا غينيا الجديدة حالة الطوارئ في البلاد، ونشرت قوات من الجيش والشرطة في العاصمة بورت مورسبي لفرض الأمن.

احتجاجات الشرطة والقطاع العام على الأجور

وأعلن رئيس الوزراء، جيمس ماراب، حالة الطوارئ لمدة 14 يومًا، وأوقف العديد من المسؤولين عن العمل ووضع أكثر من 1000 جندي في حالة تأهب، بعد أن تحولت احتجاجات الشرطة والقطاع العام على الأجور يوم الأربعاء الماضي إلى أعمال شغب ونهب.

وعادت المدينة إلى الوضع الطبيعي صباح اليوم الجمعة، مع انتشار الشرطة والجنود في الشوارع مع وجود طوابير طويلة عند محطات الوقود، بحسب ما نقلت صحيفة «الجارديان البريطانية» عن مات كانون، الذي يرأس الفرع المحلي لخدمة الاستجابة للطوارئ غير الربحية «سانت جون للإسعاف».

وقال كانون إنه يتوقع إعادة فتح محلات السوبر ماركت العاملة اليوم، مضيفًا أن الحكومة عززت الإجراءات الأمنية لتلبية احتياجات أعداد كبيرة محتملة من الناس.