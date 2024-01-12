بسبب كثرة الإصابات.. جنود جيش الاحتلال يحملون أكياس دماء في الحرب على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أن أطباء الهيئة الطبية العسكرية والمسعفين المرافقين للجنود داخل قطاع غزة سيحصلون على 60 ألف جرعة من أكياس الدم الكاملة في معداتهم، وهو نوع خاص من الدم يتكون من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية المعلقة في البلازما.

يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عند علاج الجنود الجرحى

وأوضحت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن معظم الجرحى الذين يتلقون عمليات نقل الدم لا يحتاجون إلى كل هذه العناصر، وأن ذلك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عند علاج الجنود الجرحى في عدوانهم على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن السفر مع إمدادات الدم الإضافية سيمكن المسعفيين الطبيين التابعين للجيش الإسرائيلي من علاج الجرحى بالقرب من نقطة الإصابة على الفور.

علاج 3200 جندي بسبب الحرب على غزة

وأكد جيش الاحتلال أن كل جندي يمكنه الوصول إلى هذا الدم، لافتًا أنه تم حتى الآن علاج 3200 جندي جريح على يد متخصصين طبيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتلقوا 100 جرعات من البلازما و100 منهم تلقوا جرعات من الدم الكامل.