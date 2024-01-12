إعلام أمريكي: إسرائيل علمت مسبقا بضربات واشنطن وبريطانيا للحوثيين في اليمن

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، عن مسؤول إسرائيلي بارز، أنّ إسرائيل كانت على علمٍ مسبقٍ بالضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين في اليمن، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى منذ إبلاغه بالهجوم، تحسبًا لأي رد حوثي.

50 هدفا في 15 موقعا للحوثيين في اليمن

كانت القوات الجوية الأمريكية هاجمت، فجر اليوم، أكثر من 60 هدفا على الحوثيين في اليمن بـ16 موقعًا بدعوى أنّها تابعة للحوثيين، وأن المواقع التي تمت مهاجمتها تعد مراكز القيادة والسيطرة ومستودعات الذخيرة وأنظمة الإطلاق ومنشآت الإنتاج وأنظمة رادار الدفاع الجوي. إذ استخدمت القوات الأمريكية في الغارات أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع، وأن هذه الضربات من البحر والجو بما في ذلك صواريخ توماهوك التي تم إطلاقها من منصات سطحية وتحت سطحية.

الحوثيون في اليمن: مستعدون للرد

وفور الضربات خرجت ردود من مسؤولي الحوثيين، وقال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، إن الاستهدافات التي تطال السفن البحرية في البحر الأحمر كانت وستبقى تطال السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها، مشددا على أنه لا يوجد مبرر للضربات الأمريكية والبريطانية الجوية التي استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن، وأنه لديهم خيارات للرد.

فيما قال القيادي الحوثي علي القحوم، إنّ الحوثيين سترد على الضربات الأمريكية البريطانية، وستستهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية وبريطانية وأن الحرب مستعرة في البحر الأحمر.

بايدن: وجّهنا ضربات «ناجحة» ضد الحوثيين

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في تصريحات فجر اليوم أنّ بلاده وبريطانيا وجّهتا "بنجاح" ضربات ضد الحوثيين في اليمن واصفهم بـ«المتمرّدين المدعومين من إيران»، بحسب تعبيره، ردا على هجماتهم على سفن في البحر الأحمر.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنّ الضربات استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتيّة لمسيّرات وصواريخ، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في «تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدوليّة»، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات كانت «ضروريّة» و«متناسبة».