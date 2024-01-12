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وزير بريطاني: تحركنا مع أمريكا ليلة أمس كان دفاعا عن النفس

كتب:

شريف سليمان
10:05 ص | الجمعة 12 يناير 2024
اليمن

اليمن

قال وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، جيمس هيبي، إن الجماعات المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط، كانت نشطة للغاية في الشهرين الماضيين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وتابع وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة: «تحركنا وتحرك الأمريكيين الليلة الماضية كان دفاعا عن النفس، وسنرى الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت هجمات الحوثيين ستتوقف.

وأوضح حيمس هيبي: «سندرس اتخاذ المزيد من الإجراءات على أساس فردي، والبحرية الملكية البريطانية لا تزال ترغب في حماية حركة الشحن».

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بقلم شريف سليمان