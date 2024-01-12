معلومات عن صواريخ توماهوك.. استخدمتها أمريكا لضرب اليمن

مقاتلات وغواصات ومدمرات، هي الأسلحة التي استخدمتها القوات الأمريكية والبريطانية، لقصف أكثر من 60 هدفا على الحوثيين في اليمن بـ16 موقعا يستخدمها الحوثيون، حيث جرى استهدافها بصواريخ توماهوك التابعة للقاعدة البحرية الأمريكية، وشملت مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الأسلحة.

معلومات عن صواريخ توماهوك

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن صواريخ توماهوك، التي استخدمتها أمريكا وبريطانيا ضد الحوثيين، وهي كالتالي:

- صواريخ توماهوك عابرة للقارات.

- صواريخ توماهوك اسمها «بي جي إم-109».

- دخلت الخدمة عام 1983، واستخدم لضرب أهداف محددة بعيدة.

- يزن الصاروخ 1.5 طن.

- صواريخ توماهوك مزودة بشحنة ناسفة تبلغ 450 كيلوجرامًا.

- يمكن تزويدها برأس نووية.

- صواريخ توماهوك يتم إطلاقها من غواصات وسفن كبيرة.

- تسير نحو هدفه بسرعة 880 كيلومترا في الساعة.

- يبلغ مداه 2500 كيلومتر بحسب الأنواع.

- يمكن لصواريخ توماهوك أن تحلق من ارتفاع 15 لـ100 متر عن الأرض.

- تتكيف صواريخ توماهوك مع تضاريس الأرض وتكون خفية قدر الإمكان.

- تستطيع قصف الأهداف المحصنة والبنى التحتية.

- استخدمت أملاريكا صواريخ توماهوك لأول مرة في الحرب على العراق عام 1991.

- تخضع صواريخ توماهوك لتحديثات دائمة.

- تستطيع الدوران حول أهدافها قبل إصابتها.

استخدام صواريخ توماهوك ضد الحوثيين

صواريخ توماهوك استخدمتها أمريكا وبريطانيا في حربها ضد الحوثيين في اليمن 2024، أمريكا وبريطانيا شنت ضربات متتالية ضد مواقع يستخدمها الحوثيون، ردا على استهداف السفن في البحر الأحمر، وهو ما نفاه المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، قائلا إنّ الاستهدافات تطال السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها، وإنّه لا يوجد مبرر للضربات الأمريكية والبريطانية الجوية.