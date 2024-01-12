بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة رقية بالقاهرة كتب: شريف سليمان 11:44 ص | الجمعة 12 يناير 2024 صلاة الجمعة تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة رقية بالقاهرة، التي تنقلها القناة الأولى على الهواء مباشرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «أكبر عدد منذ 7 أكتوبر».. 15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة هل يسقط فرض صلاة الظهر يوم الجمعة؟.. «أمين الفتوى» يجيب ماذا كان يفعل النبي قبل صلاة الجمعة؟ دار الإفتاء تجيب «الأوقاف الإسلامية»: 12 ألف مقدسي أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى صلاة الجمعة خطبة الجمعة بقلم شريف سليمان