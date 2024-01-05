ماذا كان يفعل النبي قبل صلاة الجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

يحرص كثير من المسلمين صباح يوم الجمعة على التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن والصلوات والأعمال الصالحة، بهدف التقرب إلى الله والدعاء بتحقيق الأمنيات، ويتساءل البعض عما كان يفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل صلاة الجمعة، بهدف اتخاذه كسنة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء.

ماذا كان يفعل النبي قبل صلاة الجمعة؟

وتجيب «الوطن» عن التساؤل: ماذا كان يفعل النبي قبل صلاة الجمعة؟ وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، إذ قالت إنه ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه كان يُبكر إلى المسجد.

أضافت أن الاغتسال في يوم الجمعة، أحد الأمور التي كان يفعلها النبي، إذ قال صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغتَسَلَ يَوَم الجُمُعةِ، ومَسَّ من طِيبٍ إنْ كان عندَه، ولَبِسَ من أحسَنِ ثيابِه، ثم خَرَجَ حتى يأتيَ المَسجِدَ فيَركَعَ إنْ بَدا له، ولم يُؤْذِ أحَدًا، ثم أنصَتَ إذا خَرَجَ إمامُه حتى يُصلِّيَ؛ كانت كفَّارةً لِمَا بيْنَها وبيْنَ الجُمُعةِ الأخرى».

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وتابعت الدار: كان النبي يحرص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد عن أبوسعيد الخدري، أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» صحيح الجامع.