هل يسقط فرض صلاة الظهر يوم الجمعة؟.. «أمين الفتوى» يجيب

يعد يوم الجمعة من الأيام التي لها فضل عظيم عند الله عز وجل، وهو يوم محمود لدى الأمة المحمدية، وصلاة الجمعة لها فضل عظيم وثواب كبير، لذلك لا يجب أن يتخلف عنها أحد، ويتساءل عدد كبير من المسلمين عن فرض صلاة الظهر وهل يسقط أداء فرض الظهر بأداء صلاة الجمعة؟.

هل يسقط فرض صلاة الظهر يوم الجمعة؟

من جهته، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدارالإفتاء، خلال إجابته عن سؤال: هل يسقط فرض صلاة الظهر يوم الجمعة؟: «صلاة الجمعة جاءت في هذا اليوم بدلا عن صلاة الظهر»، مؤكدا أن من يحضر الخطبة ويستمع لها ثم يصلي ركعتين مع الإمام فهو بذلك صلى ما هو بدلا عن صلاة الظهر، فصلاته صحيحة، ولا يصلي الظهر وقتها.

وأضاف «عبد السميع»، خلال فيديو له، أن الشرع الحنيف جاء وحدد فرض صلاة الظهر 6 أيام في الأسبوع ما عدا الجمعة، وحدد يوم الجمعة فيه صلاة مخصوصة، هي الجمعة، بدلا عن صلاة الظهر.

فضل صلاة الجمعة

في السياق نفسه، أشارت دارة الإفتاء إلى فضل صلاة الجمعة وهذا اليوم المبارك، مستدلة بقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [المنافقون:10]، لافتة إلى أن صلاة الجمعة لها مكانتها في الإسلام، ولا ينبغي للمسلم أن ينشغل عنها بتجارة أو لهو أو غير ذلك، وهو نداء يجب تلبيته بمجرد سماعه.