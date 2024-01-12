«الأرصاد»: أمطار غزيرة غدا على محافظات الوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، بمعظم محافظات الجمهورية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي بدرجة أو اثنين، لتكون العظمى بالقاهرة 18 درجة مئوية، والصغرى ما بين 10 و12 درجة مئوية.

استقرار في الأحوال الجوية اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ولمياء حمدين، أنّ كميات الأمطار اليوم ستكون خفيفة إلى متوسطة فقط، على سواحل الوجه البحري، مع هدوء سرعات الرياح.

السبت والأحد ازدياد كميات الأمطار

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أنه من يومي السبت والأحد سيكون هناك تأثر بالمنخفض الجوي، وبالتالي ازدياد كميات الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، على المناطق الغربية والوجه البحري، وخفيفة على المحافظات الداخلية، مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة على معظم محافظات الجمهورية، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.