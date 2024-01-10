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«الأرصاد» تحذر من درجة الحرارة اليوم.. ما علاقة المنخفض الجوي؟

كتب:

منتصر سليمان
11:53 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
حالة الطقس

حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر اليوم بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وفي طبقات الجو العليا تتأثر بامتداد لمنخفض جوي سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وانخفاض قيم درجات الحرارة. 

الكتل الهوائية

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصري»، سنعود مرة أخرى للأجواء الشتوية المائلة للبرودة خلال فترة النهار، لأنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات فى معظم المحافظات، ومن الممكن أيضًا أن يصل إلى 5 درجات في بعض الأماكن، والأجواء خلال فترة النهار ستكون أجواء مائلة للبرودة على المناطق الساحلية على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبري، وشمال الصعيد». 

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