درجات الحرارة اليوم على محافظات الجمهورية.. العظمى على القاهرة 22 مئوية

يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع وجود رياح معتدلة لا تزيد عن 20 كيلومترا في الساعة على جميع الأنحاء، وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، حيث تكون الأجواء مائلة للدفء نهارا على جميع أنحاء الجمهورية، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ماذا يحدث للملاحة البحرية اليوم؟

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، اعتدال حركة الملاحة البحرية على سطح البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تكون الرياح على البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، وعلى مسطح البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر فقط، ما يساعد على الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي.

القاهرة 22 11

6 أكتوبر 23 10

بنهــــا 22 11

دمنهور 21 12

وادي النطرون 22 11

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 22 12

بورسعيد 22 11

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 22 9

رفح 22 8

رأس سدر 23 10

نخل 25 5

كاترين 21 4

الطور 25 12

طابا 22 13

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 19 11

السلوم 19 10

سيوة 18 7

رأس غارب 24 15

الغردقة 28 14

سفاجا 28 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 27 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 22 11

بني سويف 23 9

المنيا 22 8

أسيوط 23 7

سوهاج 23 8

قنا 25 10

الأقصر 26 10

أسوان 27 11

الوادي الجديد 24 7

أبوسمبل 26 12