«الإفتاء»: الزكاة فرض والصدقة لا شروط لها

قال الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فرض فرضه الله على من تتوافر به الشروط، أما الصدقة فلا يوجد لها قيد أو شرط، فهي كل ما يفعله الإنسان من خير بعد عقد النية، وغير مقتصرة على الحالة المالية للفرد.

الزكاة جعل الله لها أصناف معينة

وأضاف محمد طنطاوي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد عبده، أنّ الزكاة جعل الله لها أصنافا معينة، كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

إخراج زكاة بنسبة 2.5%

وتابع أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجب على المسلم أن يخرج الزكاة إذا بلغ ماله النصاب، وهو أن تساوي قيمته 85 جراما ذهبا عيار 21، حينها يتم إخراج زكاة بنسبة 2.5% بشرط مرور عام هجري، بعد خصم كل الديون والاحتياجات الأساسية.