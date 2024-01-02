أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: إعطاء الزكاة للإخوة جائز في هذه الحالة

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على استفسار متصلة حول جواز إعطاء زكاة المال للإخوة الذين لديهم احتياج، إنه يجوز في حالة كانوا من المحتاجين.

«عبد السميع»: زكاة المال للمحتاجين والفقراء

وأضاف «عبد السميع»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «زكاة المال تدفع للناس اللي دخلهم غير كافي احتياجهم، يعنى نشوف عندهم كام عيل وبيصرفوا كام وأكل كام، ودخله كام، لو لقيت ده مكفي يبقى ده ولا فقير ولا مسكين».

إذا كان دخل الإخوة لا يكفي احتياجاتهم يستحقون الزكاة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «ممكن واحد يكون فقير بس عاوز يشتري سيارة، طيب السيارة تعوض عنها المواصلات، يبقى مينفعش، لازم السائلة تعرف هل دخل إخوتها يكفى احتياجاتهم، لو لا يكفى اعطيهم من أموال الزكاة، لأن الزكاة لها ناس معينة يستحقونها، لكن الصدقة بابها واسع ممكن تعطيهم من أموال الزكاة».