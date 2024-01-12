رابط سكك حديد مصر لحجز تذاكر القطارات بالمحافظات.. 8 خطوات

يتطلع الكثير من المسافرين لمعرفة رابط سكك حديد مصر لحجز تذاكر القطارات 2024 بشتى المحافظات، وأتاحت هيئة السكك الحديدية رابطا مخصصا لتسهيل عملية حجز القطارات على المواطنين.

رابط الحجز لمواعيد قطارات 2024 بالمحافظات

وحددت هيئة السكك الحديدية رابط يمكن الدخول إليه وحجز تذاكر القطارات 2024 للجهة أو المنطقة المراد السفر إليها بكل سهولة من خلال عمل عدة خطوات:

- الدخول على الرابط المحدد من هنا

- إدخال محطة القيام

- كتابة محطة الوصول

- كتابة موعد المغادرة من محطة القيام برقم القطار

- الضغط على حفظ

- اختيار طريقة دفع سعر التذكرة

- دفع ثمن التذكرة

- تظهر التذكرة أمامك بكل سهولة.

طرق الحصول على مواعيد القطارات

وأتاحت الهيئة أمام المواطنين المسافرين طرق للحصول على مواعيد القطارات بشكل صحيح من أجل سهولة حجز التذاكر على الموقع في الوقت المحدد كالآتي:

- الدخول على الرابط من هنا

- الضغط على الاستعلام علي القطارات

- إدخال موعد المراد السفر فيه

- إدخال محطة القيام

- إدخال محطة الوصول

- الضغط على بحث

- تظهر لك كل المواعيد المتاحة في الوقت المحدد

أماكن مكاتب حجز التذاكر 2024 بالمحافظات

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمسافرين حجز التذاكر من خلال عدة مكاتب جرى تحديد أماكنهم في مختلف المحافظات من خلال الرابط المحدد من قِبل الهيئة من هنا، إذ يجري الدخول عليه والاطلاع على كل المكاتب المحددة لحجز التذاكر.