السكة الحديد تتيج حجز تذاكر القطار الروسي وVip عبر الإنترنت

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة حجز تذاكر القطارات المكيفة والروسية الجديدة وVip عبر شبكة الإنترنت وأبلكيشن المحمول، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتسهيلا على الركاب وإراحتهم، مؤكدة استمرار حجز التذاكر بالطريقة التقليدية أيضا عبر منافذ بيع التذاكر بالمحطات، موضحة أنّها تعمل من أجل توفير خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر أبلكيشن المحمول والإنترنت تسهل الوقت والجهد لدى الركاب، مشيرا إلى أنّ الحجز أيضا عن طريق منافذ بيع التذاكر بالمحطات متوفرة وموجودة، مؤكدا أنّ الهدف من إتاحة التذاكر عبر الإنترنت، والحفاظ على جميع الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وأضاف رسلان، لـ«الوطن»، أنّ حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات مستمرة، لافتاً إلى أنّ ارتداء الكمامات داخل القطارات إجباري، وسيتم تحصيل غرامة 50 جنيها من المخالفين لارتداء الكمامات بشكل فوري، كما أنّ الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة داخل محطات السكك الحديدية سيعمل على الحد من انتشاره ومحاصرته.

وأكد رئيس السكة الحديد، أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، يتم تعقيمها قبل انطلاق الرحلات، وهناك تعليمات بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، موضحا أنّ الهدف من استمرار الحملات داخل المحطات والقطارات، تقديم النصح والإرشاد لجميع المواطنين، حتى يكونوا مدركين لحجم خطر فيروس كورونا.

ولفت رسلان، إلى أنّ حركة القطارات على الوجهين القبلي والبحري، تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق 11 يناير الحالي، كما أنّ الهيئة تدفع بقطارات إضافية على الخطوط وقت الذروة الصباحية والمسائية.