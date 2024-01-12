غواصات ومدمرات.. تفاصيل صادمة عن الأسلحة المستخدمة للهجوم على الحوثيين

ضربات عدة وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا، نحو 60 هدفا في 16 موقعا تابعا لجماعة الحوثيين في اليمن، باستخدام أسلحة مختلفة جوا وبحرا، ما جعل الكثيرون يتساءلون عن نوع الأسلحة التي وجهتها الدولتين إلى اليمن.

الأسلحة المستخدمة في الهجوم

أطلقت صواريخ توماهوك من سفن في البحر الأحمر، وغواصة واحدة على الأقل، من طراز «أوهايو يو أس أس فلوريدا»، القادرة على حمل 154 صاروخ توماهوك، بجانب 4 طائرات من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في الضربات، باستهداف هدفين للحوثيين؛ إذ حلقت من قاعدة أكروتيري في قبرص.

الغواصة فلوريدا

هي واحدة من 4 غواصات تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة (SSGNs) في أسطول البحرية الأمريكية، وكانت ضمن الهجوم الأمريكي على الحوثيين في اليمن، وتحمل 154 صاروخا كروز من طراز توماهوك.

مدمرات مزودة بصواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إطلاق مدمرات صواريخ توماهوك أيضا، وتعتبر مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز «Arleigh Burke»، ويوجد منها نحو 70 سفينة في الخدمة، ووزنها يصل إلى 9 آلاف و700 طن.

تحمل هذه السفن أيضا مجموعة من الأسلحة الدفاعية والهجومية.

صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي (TLAM)

- تتبع صورياخ توماهوك البحرية الأمريكية.

- هي صواريخ كروز تحلق على ارتفاع منخفض.

- قادرة على حمل رأس حربي بوزن 453 كيلوجراما.

- يصل مداها لمئات الكيلومترات.

- تطلق من السفن الحربية أو الغواصات.

- يمكنها التغلب على أنظمة الدفاع الجوي.

- تتميز بالدقة العالية إذ تتوجه بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

- يمكنها تغيير الأهداف أو المسارات بعد الإطلاق حسب الاحتياجات.

- يصل مدى الصاروخ الذي يبلغ طوله 5.6 متر إلى حوالي 2400 كيلومتر.

- تصل سرعته إلى 885 كيلومترا في الساعة، وفقا لموسوعة «بريتانيكا».

مقاتلات تايفون البريطانية

- هي طائرة حربية نفاثة ذات محركين.

- تتسع الطائرة لطيار واحد.

- تعد الدعامة الأساسية للأسطول الجوي في المملكة المتحدة.

- يمكنها الطيران بسرعات تصل إلى 1.8 ماخ.

- يمكن أن تصل إلى ارتفاع 55 ألف قدم (16700 متر تقريبا).

- طورت على يد مجموعة من شركات الدفاع.

- تعد مقاتلة متعددة المهام، وقادرة على حمل مجموعة من صواريخ جو-جو وجو-أرض، والقنابل الموجهة بدقة.

ذخائر «بيفواي 4» (Paveway IV) الموجهة

- قنابل برؤوس حربية.

- تزن 500 رطل (226 كيلوجراما).

كما جرى دعم مقاتلات تايفون البريطانية، بواسطة طائرات فوييجرفوييجر، للسماح لها بالتحليق لمسافات أطول.