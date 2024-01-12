يتساءل المواطنون، بالأسر الأولى بالرعاية من مستحقي معاش تكافل وكرامة، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة في القاهرة والمحافظات يناير 2024.ويستفسر المواطنون، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن، عن موقف معاش تكافل وكرامة، وهل ساري أو متجمد أو موقوف، ليتثنى لهم استلام معاشهم في موعده.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة في القاهرة والمحافظات يناير 2024

وتنشر «الوطن»، لمتابعيها عبر خدماتها المتعددة على مدار اليوم، موعد صرف معاش تكافل وكرامة في القاهرة والمحافظات يناير2024 .

ووفقا لمديريات التضامن الاجتماعي المختلفة بالمحافظات، يبدأ الصرف يوم 15 يناير الجاري، إذ يضاف المبلغ المخصص لكل مستفيد تباعا على بطاقة تكافل وكرامة الخاصة به.ويستفيد من معاش تكافل وكرامة أكثر من 5.2 مليون أسرة بمختلف محافظات مصر.

رابط معرفة موقف معاش تكافل وكرامة سارى أو متوقف

ويمكن الاستعلام عن موقف معاش تكافل وكرامة «متوقف أم ساري» بالرقم القومي، إلكترونيا من هنا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بعدة خطوات هي:

- الضغط على أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك» بموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- كتابة الرقم القومي للمستفيد المكون من 14 رقمًا بالخانة المخصصة.

- النقر على «استعلام».

- لتظهر نتيجة الاستعلام سواء ساري أو متجمد أو موقوف.

معاش تكافل وكرامة

وأوضح رأفت السمان وكيل تضامن سوهاج بحديثه لـ«الوطن»، أن كافة المتطلبات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة سواء تظلمات أو وقف المعاش أو تجميده تجرى إلكترونيا بإرفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم عقب ورود الرد التواصل مع إدارة التضامن التابع لها المستفيد.