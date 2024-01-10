لحمة وزيت وسكر مجانا لأصحاب «تكافل وكرامة».. شرط واحد للاستحقاق

تستعد وزارة التضامن لطرح دفعات جديدة من كرتونة «تكافل وكرامة»، والتي تشتمل على لحوم وزيوت وسكر مجاناً لأصحاب هذا المعاش، حيث أكدت الوزارة، أن الدفعات الجديدة يتم توزيعها بالتنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استمرار دعم الوزارة للفئات المستحقة الأكثر احتياجاً.

إجراء الرعاية والفحص الطبي

وفق مصادر بالوزارة لـ «الوطن»، فإنه يتم توزيع هذه السلع الغذائية والمنتجات لأصحاب معاش تكافل وكرامة شرط الملتزمين بإجراء الرعاية والفحص الطبي المستمر للأطفال تحت سن 5 سنوات، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو مواجهة سوء التغذية للأطفال.

وأوضحت المصادر، أن التوزيع يتم بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، والتي تتولى عملية إعداد القوائم للأسر الملتزمة باستمرار الفحص الطبي لأبنائهم، والسلال الغذائية الدفعات الجديدة من الطرح تشتمل على سلع أساسية تحتاجها الأسر، من الأغذية عالية الجودة، منها الفول المدمس والسكر والجبن الأبيض، والملح والأرز والمكرونة وزيت الطعام والصلصة، فضلاً عن التمر الجاف واللحم المعلب والفاصوليا البيضاء، وتوزع السلال الغذائية وفق بيان بأسماء وعناوين وأرقام هواتف الأسر المستحقة من مستفيدي تكافل وكرامة بعد إعدادها من قبل المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية بالمحافظات.

عدة أهداف على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية

ووفق تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن تكافل وكرامة يشمل عدة أهداف على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبلغت تكلفة المشروع حتى نوفبر 2022 نحو 25 مليار جنيه مصر، حيث يضم تكافل الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم حتى التعليم الثانوي، أو التي تمتلك أطفالاً بحاجة إلى الرعاية الصحية وذلك بحد أقصى 3 أطفال للأسرة الواحدة، وبالنسبة لكرامة تضم كبار السن ممن هم فوق الـ 65 عاماً، أو ذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم في حاجة إلى مصدر دخل ثابت بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة.