«حياة كريمة» تسلم 50 مشروعا لمستفيدي تكافل وكرامة بأم دومة بسوهاج

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، حفلا لتسليم مشروعات متناهية الصغر بمحافظة سوهاج بمركز طما ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وأقيم الحفل في مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية أم دومه.

تسليم 50 مشروع بقرية أم دومة

وأوضحت الوحدة أنه جرى تسليم 50 مشروعا للتشغيل، منها تشغيل مشروعان بقالة، و48 مشروع أغنام لدعم وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي تكافل وكرامة، متوسط تكلفة المشروع الواحد 20,000 جنيه، ضمن 300 مشروع تم تسليمهم في محافظة سوهاج

قرية أم دومة النموذجية

وتعد قرية أم دومة القرية النموذجية الأولى بمحافظة سوهاج التي نفذت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وشهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببداية عام 2023 لافتتاح المشروعات المنتهية ومتابعة المشروعات الجديدة.