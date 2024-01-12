محافظ أسيوط يوجه بتكثيف العمل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود وإنهاء الإجراءات اللازمة لتسليم العقود للمتقدمين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم، خاصة في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة بشأن استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، خاصة أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لمتابعة آخر المستجدات وموقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة بحضور شريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المنظومة.

تسليم العقود للمواطنين

وتضمن الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه وتحريره وتسليمه من عقود خلال الفترة الماضية وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.

الحفاظ على أملاك دولة

وأكد محافظ أسيوط متابعته المستمرة للإجراءات التي يتم اتخاذها في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية سواء الفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين في أسرع وقت ممكن لتحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، فضلاً عن ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.