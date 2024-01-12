قبل تشغيله غدا.. مواعيد قطار 3502 ثالثة مكيفة بين «القاهرة – أسيوط» والعكس

حدّدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار 3502 ثالثة مكيفة بين «القاهرة – أسيوط» والعكس، والمقرر تشغيله اعتبارًا من غدا، موضحة أن القطار يقف بمحطة الجيزة والعياط والواسطى وبني سويف وببا والفشن ومغاغة ومطاي وسمالوط والمنيا وملوي وديروط والقوصية ومنفلوط.

مواعيد قطار 3502 ثالثة مكيفة بين «القاهرة – أسيوط»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطار 3502 ثالثة مكيفة بين «القاهرة – أسيوط»:

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة القاهرة الساعة 1:30 صباحًا ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 7:25 صباحًا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة الجيزة الساعة 1:55 صباحاً ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة العياط الساعة 2:31 صباحًا ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة الواسطى الساعة 3:00 صباحا ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة بني سويف الساعة 3:23 صباحا ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة ببا الساعة 3:43 صباحا ويصل إلى أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة الفشن الساعة 3:58 صباحا ويصل إلى أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة مغاغة الساعة 4:14 صباحا ويصل إلى أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة بني مزار الساعة 4:28 ويصل إلى أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة مطاي الساعة 4:39 صباحا ويصل إلى أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة سمالوط الساعة 4:55 صباحا ويصل إلى أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة المنيا الساعة 5:15 صباحا ويصل محطة أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة أبوقرقاص الساعة 5:34 صباحا ويصل إلى أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة ملوي الساعة 5:57 صباحا ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة ديروط الساعة 6:23 صباحا ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 7:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة القوصية الساعة 6:36 صباحا ويصل إلى أسيوط الساعة 6:54 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 3502 من محطة منفلوط الساعة 6:54 صباحا ويصل إلى أسيوط الساعة 7:25 صباحا.