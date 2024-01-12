افتتاح معرض الأسر المنتجة في أسيوط بمشاركة 15 جمعية أهلية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بحي شرق، ضمن أنشطة وفعاليات مكتبة مصر العامة، وتفعيلا للمشاركة المجتمعية والذي يقام بفرع المكتبة بحي شرق بمشاركة أكثر من 15 جمعية أهلية وأسر منتجة.

مفروشات منزلية

وتفقد محافظ أسيوط المعرض وأقسامه والمنتجات المعروضة به «المشغولات اليدوية والملابس، والمفروشات، إكسسوارات، وسلع غذائية، منتجات خشبية»، فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل المفروشات المنزلية والمنسوجات والخزف والحلي والإكسسوارات من الحرف اليدوية، واستفسر عن أسعار المنتجات كما استعلم من الأسر عن طرق تصنيع منتجاتهم المختلفة والمعدات المستخدمة في التصنيع ومدى إمكانية التوسع في منتجاتهم، موجهًا الأسر بضرورة خلق أسواق تنافسية والاهتمام بالجانب التسويقي لتلك المنتجات.

مكتبة الطفل

كما تفقد المحافظ المكتبة وتحاور مع الشباب والأطفال المترددين والمتواجدين بأقسام المكتبة وحثهم على أهمية القراءة والاطلاع، واطمأن على جودة الخدمات التي يقدمها كل قسم وتجول داخل أروقة المكتبة من قاعات الاطلاع للأطفال والكبار وقاعات تدريب الحاسب الآلي واللغات والأنشطة والعلوم البحثية والوسائط المتعددة والاستعارة.

وخلال جولته، قال اللواء عصام سعد، إن الدولة حريصة على إقامة معارض المنتجات من أجل تحفيز الأسر المنتجة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتشجيعهم على تبني فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصر أساسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة.

ولفت إلى أن هذه المعارض تساهم في توفير فرص عمل لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأسر وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.