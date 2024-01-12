رفع 380 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق في حملات مكبرة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع 380 طن مخلفات وقمامة بمراكز ديروط والبداري وصدفا والقرى التابعة لها، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدا عن الكتلة السكنية وذلك في حملات نظافة وتسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة ضمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

استمرار حملات النظافة

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض وفقاً للإمكانات المتاحةـ مشيراً إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء حفاظا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

رفع 380 طن قمامة

وكانت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وصدفا شهدت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين، ما أسفر عن رفع 380 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات.