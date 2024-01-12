ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و812 شهيدا أغلبهم أطفال ونساء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطنيين إلى 23 ألفا و812 شخصا، بينما الإصابات بلغت 63 ألفا و572، أغلبهم نساء وأطفال بنسبة 70%، بالإضافة إلى أكثر من 8000 شخص مفقودون تحت الأنقاض، وذلك في حصيلة غير نهائية حتى الآن.

لا يوجد مكان آمن في غزة

وأكدت الوزارة في بيانها أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، لافتة إلى استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على كل أنحاء قطاع غزة من الجو والبر والبحر، وخاصة في مخيمات اللاجئين وسط غزة، مشيرة أنه لا تزال كمية المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية إلى حد كبير.

وأضافت أن الفظائع المتصاعدة في فلسطين نتيجة للعدوان الإسرائيلي تتجاوز مجرد إحصاءات رقمية، وأنها تشكل انتهاكات جسيمة لجميع حقوق الإنسان، إذ يجرى استهداف النظام الصحي بشكل متعمد، ما يرقى إلى حرب وحشية على الشعب الفلسطيني.

تدخل فوري لجميع المنظمات الدولية

وأكدت أن هذا الوضع الذي لا يطاق يطالب بتدخل فوري لجميع المنظمات الإنسانية والصحية الدولية إلى دخول غزة على وجه السرعة، وضمان حماية العاملين الصحيين والمرافق والمدنيين، وإنهاء الحصار المستمر على غزة أمر ضروري لوقف هذه الأزمة الإنسانية.