10 أيام حسمت كل شيء.. كواليس قرار بايدن لتوجيه ضربة ضد الحوثيين

فوجئ العالم فجر اليوم بضربة أمريكية بريطانية على مواقع تابعة للحوثيين، وبعد ساعات من الهجوم كشف موقع «بوليتيكو» الأمريكي، كواليس القرار الذي بموجبه شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجوما مركزا ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

10 أيام من المناقشات لتنفيذ الضربات الأمريكية

وكشف الموقع، أن مناقشات القرار استمرت لأيام؛ إذ أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن رغبته في استنفاد الخيارات الدبلوماسية، فيما انقسمت الآراء بين إدارته ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بشأن الرد على هجمات الحوثيين الملاحة الدولية، موضحا أن القرار جرى اتخاذه بعد مناقشات دامت لـ10 أيام من انعقاد الاجتماع، لتنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها ضربات واسعة النطاق على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وفي بداية العام الجاري، جرى عقد اجتماع في أعقاب هجوم آخر للحوثيين على سفينة شحن دولية، ما دفع الرئيس الأمريكي لمناقشة احتمالات الرد العسكري الأمريكي على هذه الهجمات، واتخذت توجيهات بايدن شقين، الأول بذل المزيد من الجهد على الجبهة الدبلوماسية لإصدار قرار من الأمم المتحدة بإدانة الهجمات؛ والآخر توجيه أمر للبنتاجون بإعداد العدة لخيارات الرد العسكري على ميليشيا الحوثي.

الولايات المتحدة و13 دولة أنذرت الحوثيين في 3 يناير

وكانت الولايات المتحدة و13 دولة أنذرت الحوثيين في 3 يناير الجاري، بتحمل عواقب أي هجمات أخرى، في أعقاب الهجوم الذي شنه الحوثيين على سفن عسكرية أمريكية.

ودعا بايدن وزير الأمن القومي إلى اجتماع آخر في ذلك اليوم، عرض فيه الأخير خيارات الرد العسكري على الحوثيين مرة أخرى.

وقرر بايدن في نهاية الاجتماع أن الوقت قد حان للمضي قدماً في الرد، وأصدر تعليماته لوزير الدفاع لويد أوستن، الذي كان لا يزال يعمل من المستشفى، بتنفيذ الضربات.

فيما استغرق تنسيق العملية بضعة أيام لاطلاع الدول الأخرى على المستند القانوني للضربات، ومعرفة المطلوب منها على وجه التحديد.