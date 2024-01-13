العثور على «هرقل» أخطر وأكبر العناكب في أستراليا.. «لدغته والقبر»

عنكبوت ضخم بشكل مخيف، عثر عليه أحد المارة قرابة الساحل الشمالي بمدينة سيدني الأسترالية وأطلق عليه اسم «هرقل»، في حالة إعياء شديدة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وفق مجلة لوبس «L’Obs» الفرنسية، ليتبين أنه أخطر عنكبوت سام في العالم، وينتمي إلى فصيلة Atrax Robustus.

أخطر عنكبوت في العالم

ووفق مجلة لوبس «L’Obs» الفرنسية، فيبلغ طول العنكبوت الأخطر في العالم نحو 7.9 سنتيمتر، وبعد علاجه جرى نقله إلى حديقة الزواحف الأسترالية: «هذا الكائن هو الأكبر من بين كل الكائنات التي نتعامل معها من العناكب ونحذر منها، فهو أكثرها خطورة، فلدغته تؤدي إلى الوفاة».

عادة يتراوح طول عناكب Atrax Robustus من سنتيمتر واحد إلى خمسة سنتيمترات، وفق كتاب «جينيس» للأرقام القياسية، لكن هذا العنكبوت تخطى الأطوال المعروفة وتبين أنه أكثر عنكبوت سام في العالم، وفق المجلة: «خطيرا جدا على البشر، ويمكن أن يكون مميتا في لدغته».

أخطر عنكبوت سام

إيما تيني المسؤولة عن العناكب في حديقة الزواحف الأسترالية، وصفت العنكبوت «هرقل» بالأخطر في تاريخ الحديقه: «هو الأخطر في تاريخ الحديقة، رأينا عناكب كثيرة لكنها كانت من الإناث وليست خطيرة كهذا، لكن عنكبوت بهذا الحجم يشبه الفوز بالجائزة الكبرى».

يمثل العنكبوت الاخطر في العالم ثروة بالنسبة لمسؤولي حديقة الزواحف، حيث يمكنهم من إنتاج ترياق من «السم»، وفقا للمسؤولة: «وجوده ثروة كبيرة لنا، يمكننا من إطلاق كمية هائلة من السم، لإعداد ترياق وهذا شيئ رائع».

ووفق المجلة الفرنسية، فإن عناكب Atrax Robustus، تعيش في الغابات بالقرب من سيدني ونيوكاسل، ولكن يمكن العثور عليها أيضا في غرب أستراليا بالقرب من الجبال.