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كيف تسببت لدغة عنكبوت في وفاة المطرب البرازيلي دارلين مورايس؟

كتب:

هبة أمين
03:41 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
وفاة المطرب البرازيلى دارلين مورايس بسبب لدغة عنكبوت

وفاة المطرب البرازيلى دارلين مورايس بسبب لدغة عنكبوت

سيطرت حالة من الحزن على جمهور وعشاق المطرب البرازيلي دارلين مورايس، الذي لقى حتفه في الساعات القليلة الماضية، إثر تعرضه إلى لدغة عنكبوت مميتة، أودت بحياته بعد عدة محاولات لإسعافه، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه، رغم وجود مؤشرات مبدئية لشفائه، لكن حدث له تدهور شديد.

وكان المطرب البرازيلي دارلين مورايس، وابنة زوجته البالغة من العمر 18 عامًا، قد تعرض كل منهما إلى لدغة عنكبوت، حيث تفاجأ «مورايس» في أثناء تواجده بمنزله، الأحد الماضي، بإصابته بلدغة حشرة، أعلى منطقة الخد وبالقرب من العين، وتغيّر لون الإصابة إلى الأسود الداكن.

لدغة عنكبوت تودي بحياة دارلين مورايس

وحسب تصريحات زوجته جوليان ليسبوا لوسائل أعلام أجنبية، أنّه بمجرد ظهور بقع داكنة على وجه الفنان دارلين مورايس، وتغير لونها وشعوره بالإعياء الشديد، تم نقله إلى المستشفى خصوصًا، وأنه كان يعاني من رد فعل تحسسي، فضلًا عن إصابة ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا والتي مازالت تتلقى الرعاية وتحت ملاحظة الأطباء.

تدهور حالته بسبب اللدغة

وأشارت إلى أن دارلين مورايس، كان قد بدأ يشعر بتحسن، الأمر الذي استدعى الانتهاء من إجراءات خروجه من المستشفى أملًا في الشفاء، ولكن تدهورت حالته للغاية، ما تسبب في وفاته فورًا بمنزله.

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