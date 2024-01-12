مستشار بوتين السابق: الولايات المتحدة تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه بقطاع غزة

أفاد سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه بقطاع غزة، وأسلوب بايدن سيؤدي إلى حرب عالمية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «ماركوف»، أنّ موسكو اقترحت تنفيذ مفاوضات بشأن تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، لافتًا إلى أنّ الحوثيين يريدون وقف الحـرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتابع: «موسكو تطلب من مجلس الأمن، تأكيد أن واشنطن هي السبب الأول للعـدوان الإسرائيلي».