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مستشار بوتين السابق: الولايات المتحدة تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه بقطاع غزة

كتب:

مريم جاد
04:25 م | الجمعة 12 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه بقطاع غزة، وأسلوب بايدن سيؤدي إلى حرب عالمية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «ماركوف»، أنّ موسكو اقترحت تنفيذ مفاوضات بشأن تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، لافتًا إلى أنّ الحوثيين يريدون وقف الحـرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتابع: «موسكو تطلب من مجلس الأمن، تأكيد أن واشنطن هي السبب الأول للعـدوان الإسرائيلي».

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بقلم مريم جاد