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«البحوث الإسلامية» وقطاع المعاهد يعزيان وكيل الأزهر في وفاة والدته

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:19 م | الجمعة 12 يناير 2024
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف

الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف

نعى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، التي وافتها المنية، صباح اليوم.

وفاة والدة وكيل الأزهر الشريف 

وتقدم العاملون بالمجمع وقطاع المعاهد الأزهرية، بخالص التعازي إلى أسرة الراحلة بصفة عامة، ولوكيل الأزهر بصفة خاصة، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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