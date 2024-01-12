العربية لحقوق الإنسان: دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي مدعمة بالأدلة

أشاد الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بدور جنوب إفريقيا في رفع قضية ضد إسرائيل، واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن هذه الدعوى أكثر قوة من أي قرارات تم اتخاذها ضد إسرائيل في أي وقت سابق.

خطوة جنوب افريقيا

وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دعوى جنوب افريقيا التي تم رفعها ضد إسرائيل بموجب المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وقامت بتقديم كافة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في مذكرة من 84 صفحة، اعتمدت فيها على تقارير وتوثيق هيئة الأمم المتحدة لجرائم اسرائيل في قطاع غزة، وغيرها من التقارير التي صدرت عن جهات حقوقية دولية.

وقال شلبي، إن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، والعديد من جرائم الحرب وخرق العديد من الاتفاقايات، من هذه الجرائم على سبيل المثال قصف المستشفيات، والعقاب الجماعي وغيرها، والحصار والإغلاق والتجويع وغيره، فضلا عن عدم احترام القواعد التي تلزم بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

جريمة الإبادة الجماعية في غزة

وأشار علاء شلبي، إلى أن جريمة الإبادة جريمة لها أثر قانوني وسياسي بالغين، على الممارسات في قطاع غزة من خلال الحصار والقصف العشوائي الواسع واستهداف المدنيين، مؤكدا ان حجم المقذوفات على غزة حتى بداية يناير الحالي، وصل إلى ما يقرب 65 ألف طن متفجرات بما يعادل قوة 4 قنابل ذرية، بالتالي هو ترويع وقتل جماعي خاصة أن مساحة القطاع صغيرة جدا، وبها أكبر عدد سكان في فلسطين.