في 4 نقاط.. ما هي جريمة الإبادة الجماعية المتهمة بها إسرائيل؟

في خطوة غير مسبوقة، لجأت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023، واتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو 2023، والتي خلفت مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى الادعاء والدفاع من الطرفين، في قضية قد يكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، وقد تعيد فتح الجدل حول جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وهي الجريمة التي يجرمها القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، حيث تشير الدعوى إلى أنّ إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال ممارساتها، بما في ذلك قتل المدنيين، وتدمير المنازل والمنشآت المدنية، وحصار قطاع غزة.

(1)

وحول تعريف جريمة الإبادة الجماعية، يذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنّه وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948، فإنّ هذه الجريمة تعني ارتكاب أعمال الغرض منها التدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.

(2)

ورغم أنّ جريمة الإبادة الجماعية ليست بجديدة ومعروفة منذ القدم، إلا أنّ المصطلح نفسه لم يظهر إلا عام 1944 أي قبل نحو 80 عاما، وصاغه المحامي البولندي رافائيل ليمكين، والذي قتل النازيون عائلته بالكامل فوجد نفسه بحاجة إلى مصطلح يعبر عن التدمير الكلي أو الجزئي والمنهجي الذي يتم على أسس عرقية أو دينية أو وطنية.

(3)

وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإنّ جريمة الإبادة الجماعية تشمل إلحاق أي أذى بدني أو نفسي خطير بأعضاء جماعة ما، أو قتل أفراد منها، أو إخضاع أفراد تلك الجماعة لظروف ما قد تؤدي إلى تدميرهم جزئيا أو كليا.

وتشمل جريمة الإبادة الجماعية قيام طرف بفرض تدابير من شأنها الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل جماعة ما بشكل طبيعي، أو نقل أطفال تلك الجماعة بالقوة للعيش وسط جماعة أخرى.

(4)

ويقول موقع هيئة الإذاعة البريطانية إنّ واحدة من الإشكاليات الرئيسية في جريمة الإبادة الجماعية أنّه يصعب إثباتها. وتكمن الإشكالية في أنّه قد يتم طمس أدلة الجريمة، أو قد لا يسمح للمحققين بالوصول إلى أماكن ارتكاب الجريمة، وحين ينتفي الدليل بطبيعة الحال لا تكون هناك جريمة.

وتنفي إسرائيل أي اتهامات توجه لها بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتزعم أنّها تدافع عن نفسها في مواجهة الفلسطينيين، وذلك رغم كل ما ترتكب من قتل جماعي.