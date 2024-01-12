«حقوق الإنسان» عن مرافعة جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: تعزز العدالة

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الشباب المصري، أن رفع جنوب إفريقيا قضية لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، هو خطوة مهمة لتعزيز العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.

جرائم إسرائيل ظاهرة للعيان

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واضحة للجميع، وقد وثقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، وإسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل العمد للمدنيين، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتهجير القسري، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية .

وأشار إلى أن قرار جنوب أفريقيا برفع الدعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، هو خطوة جريئة وشجاعة، تستحق الإشادة، ويعكس إدانة المجتمع الدولي لممارسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، ورغبته في محاسبتها.

محاكمة اسرائيل

وأضاف: «نأمل في أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية حكما عادلاً ضد إسرائيل، يؤكد أن الإفلات من العقاب لن يكون هو القاعدة، ومحاكمة اسرائيل خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير حماية لحقوقه الأساسية، وتعزيز القانون الدولي»، وأضاف أن هذه المحاكمة ستساهم في تطوير القانون الدولي، ووضع معايير واضحة لمسؤولية الدول عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ولفت عضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية تعزز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تثبت للعالم أجمع قدرة مصر على الانتصار لقيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، كما تبعث محاكمة إسرائيل رسالة قوية إلى العالم مفادها بأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التسامح معها، وأن ضحايا هذه الجرائم يستحقون العدالة.