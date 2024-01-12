جدول مواعيد تشغيل 6 قطارات على خط سكك حديد محافظات الصعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن جدول ومواعيد تشغيل 6 قطارات على خط سكك حديد محافظات الصعيد، وذلك خلال إجازة نصف العام الدراسي لخدمة أهالي الصعيد.

- تشغيل قطار رقم 1936 مكيف أسباني مطور من محطة القاهرة حتى محطة أسوان بداية من 24/1/2024 حتى 22/2/2024 ليتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:50 مساء ليصل محطة أسوان الساعة 10:10 صباحا.

- تشغيل قطار رقم 1937 مكيف أسباني مطور من محطة أسوان حتى محطة القاهرة بداية من 25/1/2024 حتى 23/2/2024 ليتحرك من محطة أسوان الساعة 6:00 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 7:00 صباحا.

- تشغيل قطار رقم 1938 ثالثة روسي مكيف من محطة القاهرة حتى محطة أسوان بداية من 24/1/2024 حتى 22/2/2024 ليتحرك من محطة القاهرة الساعة 10:40 مساء ليصل محطة أسوان الساعة 11:55 صباحا.

- تشغيل قطار رقم 1939 ثالثة روسي مكيف من محطة أسوان حتى محطة القاهرة، بداية من 25/1/2024 حتى 23/2/2024 ليتحرك من محطة أسوان الساعة 10:35 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحا.

- تشغيل قطار رقم 1940 ثالثة روسي مكيف من محطة القاهرة حتى محطة أسوان بداية من 24/1/2024 حتى 22/2/2024 ليتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:30 مساء ليصل محطة أسوان الساعة 6:20 صباحا.

- تشغيل قطار رقم 1941 ثالثة روسي مكيف من محطة أسوان حتى محطة القاهرة بداية من يوم 25 يناير حتى 23 فيراير القادم ليتحرك من محطة أسوان الساعة 15.00 مساء ويصل محطة القاهرة في الساعة 3.20 صباحا.